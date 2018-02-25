أمانة حائل تكثف حملاتها لإزالة البسطات العشوائية والمخالفة للأنظمة

علي العنزي(صدى):

تواصل أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدية وسط المدينة حملاتها الميدانية الرقابية لإزالة البسطات العشوائية والمخالفة للأنظمة والاشتراطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة حائل أن الفرق الرقابية ببلدية وسط المدينة بالتعاون مع الجهات الأمنية تعمل للقضاء على ظاهرة البسطات وعربات الأطعمة المخالفة في الشوارع، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات، والمنتزهات العامة.

كما تم مصادرة العديد من الألعاب التي يتم تأجيرها بشكل مخالف من قبل البسطات، وأخذ التعهدات اللازمة على اصحابها بعدم تكرار المخالفة، علماً ان اغلب من تم ضبطهم من اصحاب البسطات هم من مخالفي انظمة الإقامة والعمل من غير السعوديين.

وأكد المركز الإعلامي أن هناك مخاطر على صحة المستهلك من البسطات العشوائية الغير نظامية وما تقدمه من أطعمة ومشروبات غير معروفة المصادر كما تشكل الألعاب المؤجرة من قبل البسطات خطورة كبيره على الأطفال مرتادي الحدائق والمنتزهات العامة ، وسالكي الطرق المجاورة لها وتتسبب بالأذى للزوار والعابرين، محذرًا أصحاب البسطات المخالفة أنه لن يتم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.