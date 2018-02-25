بالصور.. وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” الكعبي “

تركي السالم(صدى):

حرص وكيل إمارة جازان للتنمية ، أحمد بن عبدالله زعلة ، على أداء صلاة الميت على أحد منسوبي قوة جازان ، الجندي أول إبراهيم بن حمود علي الكعبي والذي استشهد خلال أداء واجبه الوطني بالحد الجنوبي ، وذلك بعد صلاة العصر اليوم الأحد ، بجامع إسكان رمادا بمحافظة أحد المسارحة ، مع محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي .

وقام وكيل الإمارة ، بتقديم خالص التعازي ، ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لذوي الشهيد الكعبي .

ونقل ” زعلة ” ، خالص تعازي أمير المنطقة صاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، ونائبه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، لأسرة وذوي الشهيد ، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته .