فهد المولد ضمن قائمة ليفانتي في الدوري الإسباني للمرة الأولى

ماجد محمد(صدى):

انضم اللاعب فهد المولد، للقائمة التي تم استدعاؤها للمشاركة في مباراة فريق ليفانتي أمام ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، للمرة الأولى منذ انتقاله للفريق الإسباني.

وسيكون فهد المولد أول لاعب بالمملكة يدخل اسمه ضمن قائمة فريقه في الدوري الأسباني.

وكانت عدة أندية إسبانية أبرمت عقود إعارة مع عدد من اللاعبين بالمملكة، مطلع العام الجاري، وتنتظر جماهير المملكة مشاركة نجومها مع فرقهم، خصوصا أولئك الذين يلعبون مع أندية الدرجة الأولى.

يذكر أن مباراة ليفانتي أمام ريال بيتيس ستلعب مساء يوم غد الاثنين، على أرضية ملعب سبوتات دي فالنسيا، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الأسباني ” لا ليغا ” .