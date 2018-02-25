بالصور.. ” مدني تبوك ” ينقذ مصابًا على جبل بالديسة

محمود البلوي(صدى):

نجحت قوات الدفاع المدني بتبوك ، بالتعاون المشترك مع قاعدة الملك فيصل الجوية ، يوم أمس السبت ، من إنقاذ مواطن علق بمرتفعات جبال مركز الديسة ، حيث أصيب بكسر في قدمه ولم يتمكن من النزول .

ومن جانبه ، أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة ، النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري ، إنه قد ورد بلاغًا مساء يوم الجمعة الماضية ، يفيد بوجود شخص مصاب عالق بأحد الجبال في مركز الديسة التي تبعد حوالي 120 كم شرق محافظة ضباء ، حيث باشرت موقع البلاغ فرقة إنقاذ جبلي من قوة طوارئ الدفاع المدني بتبوك على الفور .

وأشار ” الشمري ” ، إلى أن فرق الدفاع المدني نجحت في الوصول ، لتكتشف أن الشخص العالق سعودي الجنسية ، كان محتجزًا على بعد حوالي 1500 متر أعلى أحد الجبال ، فوصل إليه رجال الإنقاذ لتقييم الحالة والآلية التي يجب اتباعها لإنزال المواطن بشكل آمن ومناسب .

وأوضح متحدث الدفاع المدني ، أن الأمر استدعى طلب طائرة إنقاذ جوي من قاعدة الملك فيصل الجوية ، نظرًا لما تبين من كسر لدى المصاب وجروح متفرقة تصعب عملية إنزاله من الجبل ، ليتم في النهاية نقل المصاب بواسطة النقالة إلى ارتفاع 50 مترًا أعلى الجبل ، ومن ثم نقله لأحد مستشفيات تبوك لتلقي العلاج اللازم .