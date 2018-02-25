تعيين الكردي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للتايكوندو

سعيد العجل(صدى):

عين نائب رئيس الإتحاد السعودي للتايكوندو الأستاذ أبوبكر عبداللطيف كردي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للتايكوندو ، وتلقى الكردي التهنئة من مدير الإدارة الدولية باللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي آل سعود.

الجدير بالذكر أن الكردي يملك سجل حافل باللعبة حيث مثل المنتخب السعودي في العديد من المحافل الدولية كلاعب وبعد إنخراطه بالتحكيم حصل على كأس أفضل حكام في بطولة العالم ومن ثم حقق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي ٢٠١١ م قبل أعتزاله لهذا المجال ودخوله للسلك الإداري ويعد منصب نائب الرئيس في القارة الآسيوية أول منصب لشخصية سعودية في اللعبة.

من جانبه قال رئيس الإتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن المنصب الذي تقلده الأستاذ أبوبكر تتويج لتاريخه الناصع في اللعبة كلاعب وحكم وإداري وإضافة للرياضة السعودية وتحديداً لعبة التايكوندو واتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.