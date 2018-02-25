بالصور.. الكشف عن ” هيونداي سانتا ” 2019 بملامحها الجديدة

سول(صدى):

في أعقاب استعراض ملامح هيونداي سانتا في 2019 في بداية الشهر الجاري, قررت الشركة الكورية الكشف عن السيارة في كوريا الجنوبية مؤخراً. وتم تغيير اسم سانتافي سبورت ذات الخمسة مقاعد لتصبح سانتافي والنسخة الأخرى بسبعة مقاعد وكان اسمها سانتافي تغير اسمها الي سانتافي XL وذلك كموديل 2019 ، كما أكدت هيونداي أن النسخة الجديدة بثلاث صفوف و8 ركاب تطور حالياً تحت اسم جديد.

وتبدو سانتافي 2019 أكثر فخامة من السابق بتصميم مجدد جريء يشبه موديل كونا, ويسيطر على مقدمة السيارة شبكة تهوية ضخمة مع مصابيح أمامية LED وتطعيمات معدنية وأجزاء بلاستيكية في باقي أجزاء السيارة. وسيبلغ طول السيارة 4.770 متر وعرضها 1.890 متر وارتفاعها 1.680 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.765 متر وهو ما يعني أنها أطول بواقع 70 مم وأعرض 10 مم وزاد طول قاعدة العجلات 65 مم.

وبفضل زيادة الأبعاد زادت قدرة السيارة على التخزين خاصة مع طي المقاعد الخلفية وفي المقصورة زودت السيارة بعدادات رقمية وشاشة مستقلة وباب خلفي كهربائي ونظام ترفيهي حديث بتكنولوجيا التعرف الصوتي ودعم آبل كار بلاي . وتتوفر السيارة بنظام تجنب الاصطدام الأمامي ومساعد الحفاظ على المسار ومثبت سرعة ذكي ونظام ستوب جو ومساعدة للقيادة على الطرق السريعة وتحذير من التصادم الخلفي.

وفي كوريا الجنوبية ستتوفر السيارة بثلاث محركات تشمل محرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 231 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر ومحرك ديزل 2 لتر بقوة 183 حصان وعزم دوران 402 نيوتن متر ومحرك 2.2 لتر بقوة 199 حصان وعزم دوران 441 نيوتن متر. ويتصل بالمحركات ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع كلي اختياري. وسيبلغ سعر السيارة 26.179 ألف دولار وقالت الشركة أنها تلقت أكثر من 14 طلب حجز للسيارة.

