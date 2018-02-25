بالفيديو.. إطلاق ” سامسونج S9 ” رسميًا

سول(صدى):

كشفت مصادر، أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، سوف تعلن اليوم الأحد، عن هاتفها الجديد Samsung S9 الذي طال انتظاره في محاولة من الشركة للحفاظ على حصتها من سوق الهواتف الذكية.

وبالرغم من مرور شهور قليلة على طرح سامسونج لهاتفها الجديد نوت 8 إلا أن طرح Samsung S9 يأتي في توقيت مهم بالنسبة لمبيعات الشركة ذات التاريخ الطويل في مجال الإلكترونيات.

ونشرت الشركة عددًا من مقاطع الفيديو تتضمن الإعلان الترويجي لهاتف Samsung S9 والتي لم تتضمن الكثير من التفاصيل حول الهاتف الجديد.

وبحسب التسريبات الأخيرة فإن Samsung S9 سيأتي مزودًا بكاميرا ذات قدرة حصرية على التصوير بالحركة البطيئة، فضلاً عن جودتها العالية.

وتسعى سامسونج من خلال جالاكسي إس 9 إلى هزيمة أحدث هواتف ” آبل، آيفون X ” ، بتصميم إيموجي ذي بعد ثالث حيث ستظهر ” الإيموجيز ” ، ثلاثية الأبعاد على الهاتف، من خلال الكاميرا الأمامية، والتي ستعكس تعبيرات الوجه.

وذكرت تقارير أن سعر سامسونج جالاكسي 9 سيكون أغلى من هاتف آيفون X، والبالغ سعره 999 دولارًا داخل الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يصل إلى 1033 دولارًا أميركيًا، بينما سيبلغ سعر النسخة الأكبر منه جالاكسي إس 9 بلس حوالي 1225 دولار أميركيًا.

وسيمتاز هاتف جالاكسي إس 9 بأنه سيكون أسرع أداء من النسخة السابقة وذلك لكونه أول هاتف يزود بمعالج سناب دراغون 845 في 2018، من إنتاج شركة كوالكوم، وهو ما يعني أنه سيكون أسرع بنسبة 25% من رقاقة سناب دراغون 835 في العام الماضي.

ولن يكون هاتف جالاكسي إس 9 سريعًا فقط من حيث تصفح شبكة الإنترنت، ولكن سيزيد من ألوانه خلال اللقطات التي تحتوي على مؤثرات بصرية، إضافة لميزة فتح قفل الشاشة عن طريق بصمة الوجه ولكنها ستكون مغايرة لـ ” بصمة الوجه ” الموجودة في هاتف آيفون X.

