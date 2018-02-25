3 معلومات عن ملعب إيكاترينبورج مستضيف مباراة مصر والأوروغواي

نواف السالم(صدى):

أكد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” عبر الإنترنت، على أن ملعب إيكاترينبورج سيستضيف 4 مباريات في الدور الأول من بطولة المونديال، حيث سيحتضن مباراة مصر والأوروغواي، فرنسا والبيرو، اليابان والسنغال، المكسيك والسويد.

وتتسع القدرة الاستيعابية للملعب إلى استقبال 35 ألف مشجع ويذكر أن مدينة إيكاترينبورج الروسية تم تأسيسها في عام 1723 وتضم 1.4 مليون نسمة خلال الفترة الحالية لتكون رابع مدينة روسية مكتظة بالسكان.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من : المملكة، روسيا، الأوروغواي.

ويذكر أن مدينة إيكاترينبورج الروسية تتمتع ببنية تحتية مميزة، كما كانت قديمًا وبالتحديد في القرن ال18 مركزًا لصناعة الحديد في روسيا.