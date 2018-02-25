بالفيديو.. حيوان غريب يظهر في قرية بتبوك
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيديو ” ، لأحد سكان قرية “ الجو ” في تبوك، وهو يحمل سلاحه على ظهره وممسكًا بحيوان غريب ظهر في القرية منتصف الليل أمس السبت.
وقال المواطن: إن هذا الحيوان هاجم الأهالي في القرية منتصف الليل في تمام الساعة الواحدة، ولا ندري ما هو ” ، مبدياً تخوفه من أن يكون خطيرًا.
وفي ذات السياق، أكد ناشط بيئي، أن الحيوان هو “ الظربان ” المعروف برائحته الكريهة، مطالبًا مرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر، لتجنب هذا الحيوان.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15916 ] نشر منذ 1 دقيقة
طيب مبروك انك ذبحته و ما قصرت وبارك الله فيك