  • الأحد 25

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. حيوان غريب يظهر في قرية بتبوك

بالفيديو.. حيوان غريب يظهر في قرية بتبوك

بالفيديو.. حيوان غريب يظهر في قرية بتبوك
محمود البلوي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيديو ” ، لأحد سكان قرية “ الجو ” في تبوك، وهو يحمل سلاحه على ظهره وممسكًا بحيوان غريب ظهر في القرية منتصف الليل أمس السبت.

وقال المواطن: إن هذا الحيوان هاجم الأهالي في القرية منتصف الليل في تمام الساعة الواحدة، ولا ندري ما هو ” ، مبدياً تخوفه من أن يكون خطيرًا.

وفي ذات السياق، أكد ناشط بيئي، أن الحيوان هو “ الظربان ” المعروف برائحته الكريهة، مطالبًا مرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر، لتجنب هذا الحيوان.

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15916 ] نشر منذ 1 دقيقة

طيب مبروك انك ذبحته و ما قصرت وبارك الله فيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *