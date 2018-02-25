مدافع مصر: ما يقلقني في مونديال روسيا مواجهة الأخضر

نواف السالم(صدى):

كشف المصري أحمد المحمدي ظهير أيمن نادي آستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، عن ما يقلقه في المجموعة الأولى لمنتخب بلده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضح المحمدي، أن المجموعة الأولى بها المنتخب الروسي والمنتخب السعودي ومنتخب الأوروغواي، مجموعة بالطبع ليست سهلة ولكننا سنقاتل للوصول إلى دور الـ16.

وقال المحمدي، إن مواجهة المنتخب السعودي تقلقني لأنه منتخب كبير وهذا يُعتبر لقاء ديربي وأتذكر كذلك آخر مباراة تقابلنا معهم في مباراة رسمية كان في كأس القارات في عام 1999 وخسرنا بخماسية مقابل هدف.

يذكر أن منتخب مصر سيخوض أول مباراة له في مونديال روسيا ضد منتخب الأوروغواي يوم 15 يونيو، ثم سيواجه منتخب روسيا، ثم المنتخب السعودي.