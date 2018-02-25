نظام فارس الجديد‎ يعلن عن استقبال طلبات النقل إلى الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن نظام فارس في وزارة التعليم، اليوم الأحد، استمرار تقديم خدماته المتعددة عبر الرابط البديل الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت قناة فارس على تليجرام قد كشفت قبل أيام عن رابط نظام فارس الجديد على الإنترنت، ونوهت إلى أنه سيتم إلغاء رابط نظام فارس القديم وإتاحة الدخول عبر الرابط الجديد.

ولفتت القناة إلى أن التغيير تطلب إيقاف النظام لمدة ساعة ونصف يوم الخميس 22/2/2018 بداية من الساعة 3 عصرًا.

والمعروف أن نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف ” المعلم أو الإداري ” الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آلياً.

يتيح نظام فارس الخدمة الذاتية العديدَ من الخدمات على النحو التالي: ” طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلبات البدلات، طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد ” .

كما يتيح نظام الخدمة الذاتية لنظام فارس إمكانية الاستعلام عن كشف الراتب، والبيانات الأساسية للموظف، وبيان السجل التاريخي للموظف، بيان خارج الدوام، وبيان الانتدابات.

يذكر أن رابط نظام فارس الجديد مستمر في استقبال طلبات الراغبين والراغبات في الانتقال من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية حتى 20/ 6/ 1439هـ عن طريق نظام فارس.

وأوضحت وزارة التعليم في وقت سابق أن النقل يستهدف جميع شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم -التعليم العام- ممن تنطبق عليهم ضوابط شغل الوظائف التعليمية على المستوى الخامس ” للبنين، البنات ” ممن يشغل المرتبة السادسة فأعلى وفق الشروط التالية:

– التقديم بمؤهل البكالوريوس، بكالوريوس تربوي أو غير تربوي ودبلوم تربوي.

– ضرورة اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس).

– لائق طبيًّا.

– ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا أمنية أو فكرية أو سلوكية أو قضايا الشرف والأمانة.

أما المستندات المطلوبة فهي: صورة مُصَدقة من وثيقة التخرج مع الأساس، وصورة من الهوية مع الأساس، وصورة من الدبلوم التربوي وإذا كان غير تربوي مع الأساس، وصورة من اجتياز قياس وتعبئة نموذج الإقرار والتعهد ضمن المسوغات، وآخر أداء وظيفي للعام السابق.

وللدخول إلى رابط نظام فارس الجديد، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا .