مدرسة تعليم قيادة السيارات بجامعة الأمام عبد الرحمن تعلن عن حاجتها لمدربات

حسين العلي(صدى):

أعلنت مدرسة تعليم قيادة المركبات بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن حاجتها لمدربات لتعليم قيادة المركبات. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف أن من تتوفر لديها شروط التدريب أرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الموضح ادناه ويشترط للتقدم أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ولديها رخصة قيادة حتى لو كانت منتهية الصلاحية وأن يكون مؤهلها التعليمي شهادة الثانوية العامة فما فوق وعمرها من 25 إلى 45 عاما، وأن آخر يوم لاستقبال السير الذاتية هو في 13 جمادى الاخرة 1439هـ الموافق 1 مارس 2018م

وفي حال توفر هذه الشروط يرجى ارسال السير الذاتية على الإيميلات التالية :

[email protected]

[email protected]