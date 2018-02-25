بالفيديو.. قوات الجيش اليمني تتقدم في ” نهم “

فهمي محمد(صدى):

حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، تقدماً جديداً في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء الجبهة المشتعلة منذ 3 ايام متتالية، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي الإيرانية.

وخاضت قوات الجيش اليمني، اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة صرواح بين مأرب وصنعاء، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.