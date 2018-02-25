” الخضيري ” : الحبة السوداء لا تكون فعالة إلا إذا تم طحنها بالاسنان
أوضح الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث في تخصص المسرطنات، أن الحبة السوداء لا تكون فعالة جيدًا للمناعة والحماية كمضاد أكسدة، إلا إذا تم طحنها بالاسنان وقت تناولها.
وأضاف ” الخضيري ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” لان طحنها قبل ذلك يسبب تطاير الغازات العطرية المفيدة بها وتناولها بدون كسر وطحن يجعلها غير مفيدة الا بنسبة قليلة جداً ” .
abdul[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههه. لازم اطحنها بأسناني حتي لو عندي الم في ضرسي. اما ادقها بالمدق / الهاون مثل اللي نعمله باالبنّ بعد تحميصها فلا يجوز ولا من تلك الحبة السودة فائدة. اللهم الا إذا تصدّقت لي زوجي بمضغها نيابة عني ثم ابلعتني الحبات السودة اللي مضغتها !!!