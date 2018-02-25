” الخضيري ” : الحبة السوداء لا تكون فعالة إلا إذا تم طحنها بالاسنان

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري عالم أبحاث في تخصص المسرطنات، أن الحبة السوداء لا تكون فعالة جيدًا للمناعة والحماية كمضاد أكسدة، إلا إذا تم طحنها بالاسنان وقت تناولها.

وأضاف ” الخضيري ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” لان طحنها قبل ذلك يسبب تطاير الغازات العطرية المفيدة بها وتناولها بدون كسر وطحن يجعلها غير مفيدة الا بنسبة قليلة جداً ” .