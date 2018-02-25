ابتعاث مرشحي الجهات الحكومية للدراسة في الخارج

علي القحطاني(صدى):

أصدرت اللجنة الرئيسية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ، في اجتماعها الأخير ، قرارا ينص على ابتعاث عدد من مرشحي الجهات الحكومية للدراسة في الخارج ، والسماح لعدد آخر بالدراسة في الداخل في مجموعة من التخصصات العلمية .

وقررت اللجنة ، دراسة حالات تمديد مدد الدراسة ، وحالات تغيير التخصص والجهة التعليمية ، والإنهاء والانسحاب المؤقت من الدراسة ؛ وذلك في اجتماعها الذي ترأسه نائب وزير الخدمة المدنية عبد الله بن علي الملفي بالرياض .

ومن جانبه ، أكد الأمين العام للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية المكلف محمد الخثلان ؛ أن اللجنة ناقشت في اجتماعها ، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على تمديد اعتماد أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام ، التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، لمدة 3 سنوات أخرى .

وحضر الاجتماع ، أعضاء اللجنة ممثلين في معهد الإدارة العامة ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ووزارة التعليم ، ووزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة الخدمة المدنية .