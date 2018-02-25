دخول الهلال الأحمر المنشآت النسائية يثير الجدل على مواقع التواصل

حمود العنزي (صدى):

أثارت مطالبة مجلس الشورى بالتصويت لتبني آلية فعالة لدخول الهلال الأحمر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها؛ جدلاً في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد النشطاء : هذا أمر طبيعي لا نقاش فيه لإنقاذ الأرواح وحالات الطوارئ التي تستدعي التحرك السريع.

وفي حين قال أخر: دخول الهلال الأحمر للمنشآت النسائية في حالة الطوارئ؛ حتى يكون هناك تشريع ينهي أي جدل مجتمعي مستقبلي ونعرف أن في مجلسنا من المتخصصين والعارفين لمعنى الهلال الأحمر والطوارئ، وكذلك الأخلاق السامية التي يتمتع بها شبابنا العاملون في هذا القطاع.

وأضاف أخر : بما أن المرأة أصبحت تعمل في جميع المجالات، يتم توظيفها في الهلال الأحمر، وفي الحالات الطارئة للنساء يدخل عليهن موظفات نساء مثلهن.