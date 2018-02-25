الجامعة الإسلامية تستضيف 500 طالب من 70 دولة

نايف السالم(صدى):

تستعد الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة الثلاثاء المقبل, لإطلاق “ مهرجان الثقافات والشعوب السابع ” , بمشاركة أكثر من 500 طالب يمثلون أكثر 70 دولة.

وقال مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي إن المهرجان الذي يقام لمدة عشرة أيام, يأتي ضمن أنشطة وبرامج الجامعة التي تهدف إلى تعزيز أواصر المحبة والإخاء والتعارف بين مختلف الشعوب، وتنمية القيم الإسلامية والعمل الجماعي، علاوة على الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

وأوضح أنه سيشارك في المهرجان أكثر من 500 طالب من طلاب الجامعة الإسلامية يمثلون نحو 70 دولة تحت سقف واحد لعرض ملامح من ثقافة الشعوب ومناسباتهم الاجتماعية وأبرز العادات والتقاليد والعروض الشعبية والأزياء, مشيراً إلى أن المهرجان ينفّذ بأيدي طلاب الجامعة أنفسهم، حيث يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بدولهم، تحت إشراف اللجان العاملة من الجامعة في هذا المحفل الدولي، الذي يقام للمرة السابعة على التوالي .