” طيران ناس ” : نقلنا أكثر من 6 ملايين مسافر في 2017

عادل الحربي(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر بن عبدالرحمن المهنا، أنّ طيران ناس قام بنقل أكثر من 6,4 مليون مسافر على متن 60 ألف رحلة جوية حلّق بها إلى وجهاته الداخلية والدولية بعام 2017، على متن أسطول طائرات حديث وصل إلى 31 طائرة.

وقال المهنا: تشرفنا في طيران ناس بخدمة أكثر من 6,4 مليون مسافر في عام 2017 على جميع وجهاتنا الداخلية والدولية، حيث بلغ إجمالي المسافرين للوجهات الداخلية 4,4 مليون مسافر على متن 41,000 رحلة، وبلغ إجمالي المسافرين للوجهات الدولية 2 مليون مسافر على متن 19,000 رحلة.

وأضاف: نعمل في طيران ناس بجميع الإدارات كفريق ومنظومة واحدة هدفها تحقيق النتائج الإيجابية والحرص الدائم على خدمة ورضا مسافرينا.

ولفت إلى أن ” ناس ” يسعى في عام 2018 للوصول إلى وجهات جديدة داخلية ودولية، لا سيما مع وصول أولى طائرات طيران ناس الجديدة وانضمامها إلى أسطوله في صيف عام 2018، ضمن صفقة طيران ناس التي أبرمت في يناير من العام الماضي 2017.

يذكر أنّ طيران ناس يحتفل في شهر فبراير بذكرى مرور 11 عامًا على انطلاق أولى رحلاته، ويعد ضيوفه المسافرين بالمزيد من التوسع والوجهات الجديدة الداخلية والدولية التي سيصل إليها في عام 2018 بالتزامن مع زيادة أسطول طائراته.