أسباب تدفع الزوجة لإهمال نفسها

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الزوجية ، أنه غذا شعر الزوج بعدم اهتمام زوجته به وبنفسها، فعليه البحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، وفي مقدمتها طريقة معاملته لها.

– الخرس الزوجي:

يعد من أهم الأمور التي تؤدي إلى قتل العلاقة الزوجية ببطء، فعدم محادثتك زوجتك في مختلف المواضيع، خاصة العائلية، سيجعل الملل يسيطر على علاقتكما، ما سيدفع زوجتك إلى إهمال كل شيء؛ لأنها لا تستطيع أن تعطي في ظل علاقة قائمة على المسؤوليات والواجبات فقط.

– الجفاف العاطفي:

للكلمة الطيبة تأثير كبير. زوجتك تحب أن ترى نفسها في عيونك جميلة وجذابة، وتنتظر منك تلك الكلمات الرقيقة التي تسعد يومها، وتعطيها الطاقة لتتحمَّل أي صعابٍ، إذا كنت بخيلاً عاطفياً، فستقتل مشاعر زوجتك، وعندها ستتعامل معك بعدم اهتمام وبرود.

– إهمال العلاقة الزوجية:

العلاقة الزوجية تقربكما بشكل كبير، فإذا كنت مهملاً في هذا الجانب، فستشعر زوجتك بأنك لست في حاجة إليها وغير مهتم بها عندها ستتغير وستعاملك بعدم اهتمام.

– عدم وجود اهتمامات مشتركة:

لابد أن تخلق أشياء تفعلانها سوياً أياً كانت تلك الأشياء، مثل لعبة تلعبانها معاً، ومسلسل تتابعانه يومياً، وبرنامج تشاهدانه، كذلك قم معها بتغيير ديكور غرفتكما، افعلا أي شيء يسعدكما.

– زيادة الأعباء عليها:

للزوجة مهام معروفة داخل المنزل، وقد تكون من النساء العاملات، فإذا لم تساعدها في بعض الأعمال المنزلية فعلى الأقل لا تزد عليها الأعباء بطلباتك الإضافية، لابد أن تكون عوناً لها لتشعر بالراحة، وتهتم بنفسها وبك، وتغدق عليك بعطفها وحنانها.