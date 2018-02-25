التعليم: اعتماد دليل شؤون المعلمين بعسير

أبها(صدى):

أعلن مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم المنطقة محمد فايع عن اعتماد الدليل التنظيمي والإجرائي المقدم من إدارة شؤون المعلمين في الإدارة العامة للتعليم بعسير ، ليكون الدليل المعتمد على مستوى الإدارات التعليمية .

وأوضح فايع أن الدليل التنظيمي يشتمل على هيكلة إدارة شؤون المعلمين في الإدارات والمحافظات ، والوصف الوظيفي لمهام العاملين في شؤون المعلمين ، والأدوار المنوطة بهم ، فيما شمل الدليل الإجرائي على عمليات إدارة شؤون المعلمين ، وتتضمن أكثر من 50 عملية من أبرزها : عمليات النقل والتوزيع والاحتياج وعلاقات المعلمين والشؤون الفنية ، ولجنة الظروف الخاصة .