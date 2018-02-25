” تراحم ” تنقذ مُسنة من دخول السجن بجازان

تركي السالم(صدى):

تمكنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان، اليوم الأحد، من احتواء معاناة مسنة سعودية في السبعين من عمرها، وإنقاذها من دخول السجن بعد عجزها عن الوفاء بمطالبةٍ ماليةٍ صادرٍ بها قرارٌ شرعيٌّ نهائيٌّ من دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة.

وقالت رئيسة القسم النسائي بالنيابة خديجة بنت الحسين النعمي، إنه تم رصد حالة هذه السيدة الأرملة التي تسكن بإحدى قرى مركز الحقو التابع لمحافظة بيش، والاطلاع على تفاصيل وضعها المعيشي والاجتماعي، عبر خطاب مرسل منها.

وأضافت ” النعمي ” أن أحد فاعلي الخير تكفل بتسديد المديونية المترتبة بحقها بقيمة 18 ألفًا و500 ريال؛ ما أدخل البهجة والسرور على المسنة، التي أعربت عن شكرها وتقديرها لجنة تراحم على سرعة تجاوبها ودعواتها بالأجر والثواب للمتبرع الكريم.