بالفيديو.. رد فعل صادم لأم حشر ابنها راسه في كرسي

بكين(صدى):

تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو لطفل صيني صغير يتألم ويبكي بعدما حشر رأسه في كرسي قابل للطي ، في مقاطعة شاندونج الساحلية الصينية .

وظهر بالفيديو المتداول رجل يحاول إزالة الكرسي من رأس الطفل البالغ عمره 4 سنوات، حيث بدا الصغير منزعجا من ضحكات والدته، وحاول منعها من التصوير لكنها أقنعته أنها لا تقوم بالتسجيل.

ولاقى الفيديو العديد من التعليقات من المتابعين حيث وجد البعض أن اللقطات مضحكة، لكن آخرين انتقدوا الأم لأنها قررت تصويره والسخرية منه بدلا من مساعدته.