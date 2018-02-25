وكيل أعمال يثير الجدل بتنازله للنصر عن 800 ألف ريال

ماجد محمد(صدى):

أثار نواف المهدي ، وكيل أعمال اللاعبين ، جدلا واسعابين جماهير النصر ، وذلك بعدما أعلن تنازله عن كافة حقوقه من توقيع تجديد عقد اللاعب عمر هوساوي للعالمي .

وقال ” المهدي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” ولله الحمد، بلا فضل ولا منة مني، تشرفت بالتنازل عن كامل قيمة عمولة تجديد عمر هوساوي لنادي النصر وتقدر بـ800 ألف ريال، وأخص بها إدارة أخي سلمان المالك. هذا بالإضافة إلى أمور أخرى أقدمها دعمًا منذ مجيئي ولست مضطرًّا إلى ذكرها. رفضت ذكر هذا الأمر مسبقًا لكنني أقولها الآن احترامًا لبعض الآراء ” .