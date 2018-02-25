بالصور.. ” W Motors ” تعرض سياراتها الفائقة لأول مرة في دبي

ابو ظبي(صدى):

افتتحت شركة W Motors أول صالة عرض لها في دبي والتي تتواجد في ممشي swanky City , ويتواجد في المعرض طرازات مثل فينير سوبرسبورت ولايكان هايبر سبورت بما في ذلك النسخة الأخيرة التي استخدمت في تصوير الجزء السابع من أفلام Fast and Furious وهي السيارة التي اشتهرت بالقفز بين ناطحتي السحاب في مشهد أسطوري.

وتعرض الشركة 7 سيارات في المعرض بمواصفات VIP وبريميوم, كما تخطط الشركة لاستضافة معارض فنية بالتعاون مع معارض فنون عالمية, مع تنظيم أحداث خاصة مع ميشلان ويتواجد مقر الشركة الجديد في شارع المستقبل ويفتح من السبت الي الخميس .