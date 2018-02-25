” التعليم ” تأهل أطفال الجنادرية على القصص الإلكترونية

علي القحطاني (صدى):

شهد جناح وزارة التعليم في مهرجان الجنادرية 32، اليوم الأحد، عمل ورشة تدريبية مباشرة للقصص المصورة للطالبات.

وتضمنت الورشة، عناصر التصميم من حيث الإيقاع الجمالي وتناسب الشكل والتكوين ومراعاة قواعد الظل والضوء، والتركيز على القصص الإلكترونية.

وشارك عدد من إدارات التعليم في جناح النشاط العلمي، بمجموعة من الأنشطة والابتكارات العلمية كالروبوت والطابعة ثلاثية الأبعاد ، وتجارب علمية أخرى متعددة.

من جانبه قال أحمد المالكي، مشرف فريق الربوت من مدارس الموهوبين بتعليم مكة المكرمة، إن مشاركة تعليم مكة ضمن جناح وزارة التعليم استمرت طيلة أسبوعين، تم خلالها اطلاع الزوار على عروض منتجات الروبوت، والطابعة ثلاثية الأبعاد، ونماذج مختلفة من تصميم الروبوتات، ونماذج من طباعة 3D ، ونماذج في المجال الترفيهي والرياضي والبصري للخدع البصرية، والخزفي، والفني .

وأوضح ” المالكي ” ، أن الطابعة ثلاثية الأبعاد يتم خلالها تصميم الملف المستهدف عن طريق برامج مختلفة، ويتم تصميم النموذج المطلوب، بعدها يتم إصداره في البرنامج الوسيط لتوزيع النموذج إلى طبقات بحيث تقوم الطابعة بفهم هذا الملف، ثم تتم طباعته، ويختلف في الفترة الزمنية من نموذج إلى نموذج بعضها تصل إلى دقائق وبعضها إلى ساعات وبعضها إلى أيام، على حسب حجمه ودقته وكثرة المادة المستخدمة فيه.