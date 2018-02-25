4 نصائح مهمة للحيلولة دون إتلاف سيارتك

متابعات(صدى):

تمت أخطاء تعمل على تقليل عمر السيارة والإسراع في إتلافها، وتحول بينك وبين إعطاء سيارتك فرصة أكبر دون تعرضها للأعطال.

وفيما يلي نقترح عليكم أبرز النصائح لتجنب هذه الأخطاء:

1. القير الأوتوماتيكي

لا تضع يدك على القير الأوتوماتيكي، أو المانيوال أثناء قيادة السيارة خاصة للمسافات الطويلة؛ لأن هذا يزيد الحمل والاحتكاك بين تروس القير، وهي عملية لها آثار سيئة في تدمير القير في المستقبل.

2. بالملفات القاسية

أثناء مرورك بالملفات القاسية، أو نقاط الدوران إلى الخلف، حاول أن تقوم بتخفيض وتخفيف سرعة السيارة قدر الإمكان؛ حتى لا تتضرر مقصات وكبالن السيارة.

3. ارتفاع حرارة السيارة

إذا ارتفعت حرارة سيارتك، وانخفض منسوب المياه بالريدياتير، قم بتزويده بمياه درجة حرارتها طبيعية، وقم بتلك العملية أثناء دوران المحرك؛ حتى لا تصطدم المياه الباردة بمعدن الريدياتير؛ فيتسبب فارق الحرارة بتلفه، وعليك الحذر أثناء فتح غطاء قربة المياه؛ لأن الأبخرة تكون مضغوطة بالداخل، ويمكنك الاستعانة بقطعة قماش كثيفة، ولفها على يديك لتحميك من الحرارة المرتفعة.

4. ضغط هواء الإطارات

حاول أن تتحقق دائماً من ضغط هواء الإطارات وجودتهما باستمرار؛ لأن تأثيرهما مباشر على نظام تعليق السيارة «العفشة»، وكذلك نظام التعليق حاول أن تقوم بصيانته وتربيطه باستمرار؛ لأن تأثيره مباشر على عمر الإطارات.