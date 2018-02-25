بالفيديو.. اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة القادسية والفيصلي بلغة الإشارة
نشر اتحاد كرة القدم فيديو يعلن فيه عن نقل مباراة القادسية والفيصلي ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بلغة الإشارة، حيث يلتقي الفريقان اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
ويذكر أن فرق الباطن والاتحاد والأهلي تجاوزت دور الثمانية، بعد فوزها على النصر والشباب والفيحاء توالياً، لتصعد للدور نصف النهائي.
📹 | تقديم مباراة اليوم ضمن مسابقة #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين بلغة الإشارة.. pic.twitter.com/E3nDMV92jL
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 25, 2018
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