الملافظُ سعدً .. و المتقاعد .. كلمة فيها دعوة للتعاسة .. و وصف بلا تقدير

إن الكلمة الطيبة و الوصف الحسن له تاثيرا و اثرا ايجابيا كبيرا في حياتنا في قولنا و سلوكنا و تعاملاتنا ونتائج اعمالنا .

وكلمة متقاعد سئية نفسيا و صحيا و اجتماعيا وتُشعر بالكَهَالَة و ان من تُطلق عليه قد غدا هرٍما لا يستطيع الحراك فقعد .. كما انها تُوحيً بعدم الوقار و التقدير لكبار العمر بعد فترة خدمتهم في الدولة . !

انه وصف فيه تَجَنٍي .. فهو دعوة لقتل الرغبة والنشاط والمشاركة في حياة المجتمع بالحضور و الرأي .

نريد ان يكون كبار السن احياء و ليس انفاس بلا وجود او حراك بس قاعد على طول ينتظر ساعته.!

لماذا – بعدما ينتهي الموظف رجل او سيدة دوره و مهمته في الشأن الوظيفي – تحكمون عليه بالتوقف و تصفونه بالمتقاعد ، وامامه الحياة الاجتماعية واسعة . انه من الاجدى ان تنعموا عليه بنعتِ يكون له بمثابة شعلة او منبر في بقية حياته و الكلمات ببلاش و غير مُكلفة .

و الملافظ سعدٌ . . كما قالوا من سبقونا .

ان الوصف الحسن للكبار في العمر يجعلهم في نفسية جيدة تنعكس على صحتهم و بالتالي على التقليل من انفاق الدولة على رعايتهم و العناية بهم .. و من ثم يظهر اثر هذه المشاعر الايجابية على الزوجين و من حولهما جميعا .

وانا كوني اعلامي اعرف وافهم وادرك معنى الكلمة او الوصف و مدى وقعه وتاثيره على الشخص او الجمهور المستهدف اي المتقاعدين او من سيخرجون الى التقاعد في كل عام على مر الزمن .

و اعرض هنا بعض الكلمات او الاوصاف الكريمة لاستبدال كلمة متقاعد مثل خبراء السن او العمر ، شيوخ العمر او السن ، حكماء العمر او السن ، مراجع العمر او السن .

المُتقدمين ، اصحاب الاقدمية ، خبراء الاقدمية، اصحاب التجارب قدماء الموظفين، المُقدرين، المكرمين .

هذا وقد قال تعالى واصفاً أثر الكلمة و قيمتها في وصف إلهي بديع : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء . تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )

ولكون الأسماء قوالب للمعاني كما يقال ، ولكل إنسان نصيبٌ من اسمه .لذا ينبغي تسمية الاشخاص بأسماء ذات معنى حسن حتى يكون لهم نصيب من اسمائهم .

ولذلك فقد غيٍر الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة .

ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يَعُسُ المدينة ليلا فرأى ناراً موقدة في خباء فوقف و نادى : يا أهل الضوء ، ولم يقل

يا أهل النار .

وكان لبعض القضاة جليٍسٌ أعمى , وكان إذا أراد أن ينهض يقول : يا غلام , اذهب مع أبي محمد , ولا يقول : خذ بيده . قال : والله ما أخلَّ بها مرة .