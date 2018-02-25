13 ألف طالب بمدارس جدة يشاهدون أضرار السموم

نايف السالم(صدى):

زار فريق التوعية الميدانية بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة منذ بداية الفصل الدراسي 75 مدرسة من مختلف المراحل الدراسية وذلك في اطار برنامج جيل التوعوي.

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داوود الفايز أن برنامج جيل استفاد منه خلال الشهور الماضية مايقارب 13 ألف طالب وذلك عبر العروض المرئية والمحاضرات والأعضاء المسرطنة لاشخاص فارقوا الحياة نتيجة السرطان وقد أثمر هذا البرنامج عن مئات الطلاب الذين قدموا الى عيادات الجمعية لأجل تلقي العلاج.

ونوه الفايز الى ان الابناء متى ماوجدوا من يرشدهم الى الطريق السوي ويهتم لشأنهم فإنهم يقبلون الى الخير ويتخلصوا من العادات السيئة.

هذا وتزور جمعية كفى بفروعها المنتشرة في منطقة مكة أسبوعيا مدارس مكة وجدة والطائف والقنفذة والليث وبحرة لتحصين الأبناء من السموم وعلاج من رغب منهم في تجديد حياته والمحافظة على صحته.