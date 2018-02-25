” عفيفي ” : استخدام القوة العسكرية في سوريا يعرقل التوصل لحل سياسي

القاهرة(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمني العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي، اليوم الأحد، أن الإفراط في استخدام القوة العسكرية في سوريا لن ينتج عنه سوى مزيد من التعقيد وعرقلة فرص التوصل لحل سياسي.

وأوضح ” عفيف ” أن حل الأزمة السورية لن يتحقق سوى عبر عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة والالتززام بالقرارات الدولية.

كما ناشد المجتمع الدولي بسرعة التحرك للحالة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها أبناء سوريا، لاسيما أهالي الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 8 أيام.