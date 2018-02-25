إيقاف اللاعب الفرنسي سمير نصري عام بعد ثبوت تعاطيه منشطات

طلال الغامدي(صدى):

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة على اللاعب الفرنسي سمير نصري؛ على خلفية ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وتضمنت العقوبة الإيقاف لمدة عام، بعد أن سقط فى اختبار المنشطات خلال 2016، حيث يعتبر العقوبة تم تخفيفها من الإيقاف لمدة عامين إلى الإيقاف لمدة عام واحد.

ولعب سمير نصرى بصفوف مانشستر سيتى حتى نهاية عام 2016، ثم انتقل لصفوف إشبيلية الإسبانى على سبيل الاعارة لمدة عام واحد، انتقل بعدها إلى صفوف أنطاليا سبور التركى خلال صيف 2017، وكان على وشك الانتقال إلى لاس بالماس الإسبانى، بعدما فسخ تعاقده مع الفريق التركى منذ عدة أسابيع.