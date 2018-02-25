الجامعة العربية تحذر من عدم التزام بوقف إطلاق النار في سوريا

القاهرة(صدى):

رحبت الجامعة العربية، اليوم الأحد، بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوميًا وإعلان الهدنة في المناطق السورية.

ودعا الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط جميع الأطراف المعنية بالتزام والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق الناري في جميع أنحاء سوريا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة دون أي قيود.

كما شدد ” أو الغيط ” على أهمية احتراك وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الممثلة في مجلس الأمن، محذرًا من الاستمرار في خرق الاتفاقيات المعقودة لخفض التصعيد وعدم الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار.