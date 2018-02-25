بالفيديو والصور.. أهالي تبوك يستقبلون البطل ” خلف البلوي “

محمود البلوي(صدى):

استقبل شيخ مشايخ قبائل بلي الشيخ سليمان بن رفاده، ومشايخ قبائل بلي، وجماهير ومحبي البطل خلف عنيزان البلوي الذي شارك في مارثون الرياض، في مطار تبوك.

وتم مكافأة البطل من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بمبلغ 300 ألف ريال، وقد استقبله أبناء تبوك بكل حبة ومودة.

وكان البطل خلف عنيزان البلوي، صاحب الـ 79 عاما، شارك في سباق ماراثون الرياض الدولي لفئة المحترفين (21 كيلومترا).





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