ألمانيا وفرنسا تطالبان روسيا بالضغط على سوريا لوقف القتال في الغوطة

موسكو(صدى):

حث كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، الرئيس الروسي فلادمير بوتين على ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف الهجمات الجوية والقتال في الغوطة الشرقية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 19 من قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، في اشتباكات عنيفة منذ صباح الأحد على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وأشار إلى استمرار قصف النظام السوري على مناطق بالغوطة الشرقية، رغم الهدنة التي أقرها مجلس الأمن بوقف القتال لمدة 30 يوماً.