مول تجاري بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مول تجاري بالعاصمة الرياض عن توفر وظائف شاغرة لبائعين، لافتًا إلى أنه تشترط في المتقدم القوة والقدرة على قيادة الفريق ورفع المبيعات، وأن يكون المتقدم صاحب مظهر لائق، وقادر على الإقناع وتقديم خدمة مميزة للعملاء.

وأضاف المول أن ذلك بالإضافة إلى إتقان العمل على الحاسب الآلي، بينما توفر الشركة إجازة يوم واحد في الاسبوع، ورواتب تتراوح من 4000 ريال الى 5000 ريال، ويحصل الموظف على عمولة إضافية في حال تحقيق الهدف.

وتابع المول أنه يوفر تأمين طبي، كما يحصل الموظف على إجازة سنوية مدفعة الراتب 30 يوم، ويستفيد الموظف من بدل استمرارية.

وأشار المول التجاري المعني، إلى أنه على من يرغب في التقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]