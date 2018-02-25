السبب وراء الصراع بين بوغبا ومورينيو

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر السبب وراء الخلافات بين مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، ولاعب الفريق بول بوغبا.

وقالت المصادر إن اللاعب رفض أن يلعب وفقًا لخطة مورينيو التي وضعها عقب الحصول على خدمات سانشيز، وهي أن يلعب ضمن خط وسط مكون من اثنين، وطالب بالتواجد فى خط وسط مكون من 3 لاعبين.

وفي السياق ذاته أوضحت المصادر أن وكلاء أعمال الفرنسى بوغبا بدأوا بالفعل في التواصل مع أندية أوروبية كبيرة لمعرفة رغبتهم فى شراء اللاعب من عدمه، لكن لم تُبد اهتماماً بالأمر؛ نظراً للقيمة المالية المرتفعة لنجم خط وسط الشياطين الحمر.