بالفيديو.. للأثرياء فقط.. بوجاتي شيرون تلتقي فيرون في موناكو

متابعات(صدى):

اذا كنتم من أصحاب الملايين وتريدون الاستمتاع فهناك أماكن مثل مونتي كارلو للأثرياء للاستمتاع فيها, وفي الاسبوع الماضي زار صاحب سيارتين بوجاتي شيرون وفيرون المكان وتجول في الشوارع بالسيارتين الفرنسيتين الخارقتين. ورؤية سيارة فيرون في الطرق سابقاً كانت مميزة ولكن شيرون الجديدة قصة مختلفة تماما.

وقد ظهرت شيرون منذ عامين ولكن لم يتم بيع عدد كبير منها للمشترين وفي الحقيقة تستغرق السيارة 3 سنوات حتي يمكن للحاجزين استلامها ومن النسخ التي ظهرت بالفعل على الطرق كانت هناك أمثلة أكثر اثارة مثل النسخة التي ظهرت هنا. ومعظم طلاء شيرون الخارجي يتمتع باللون الأزرق الداكن مع لمسات زرقاء فاتحة لتمييز السيارة ويتكامل معها عجلات كرومية ومكابح زرقاء.