الجيش اليمني ينتزع ألغاما حوثية في صرواح ويكبدهم خسائر فادحة

فهمي محمد(صدى):

نجحت الفرق الهندسية بالجيش اليمني، في انتزاع عدد من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، مستغلة أجواء العتمة الترابية الكثيفة وتدني مستوى الرؤية.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تكبيد المليشيا الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، خلال اشتباكات عنيفة في جبهة صرواح بين مأرب وصنعاء.

وذكر مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كبدت المليشيا الإرهابية خسائر بشرية كبيرة جراء محاولتها التسلل، إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة بجبهة صرواح، مضيفاً أن عملية التمشيط وملاحقة المليشيا الإرهابية مستمرة حتى الآن.

كما قصفت مدفعية الجيش الوطني بعدة قذائف على مواقع الإرهابيية في مناطق متفرقة في جبهة صرواح وأسفر القصف عن خسائر بشرية في صفوفهم.