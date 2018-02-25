عادات يومية خاطئة نقوم بها يوميا تسبب سرطان الجلد

متابعات(صدى):

أكد الأطباء أن الجلد مثل أي عضو في جسم الإنسان يحتاج إلى عناية لحمايته من الأمراض، وليس فقط العناية الخارجية به للحصول على مظهر جمالي.

وأشاروا أن هناك عادات خاطئة يقع فيها الكثير قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وتشمل:

1- عدم استخدام واقي الشمس

أثبت عدد من الدراسات أن الأشعة فوق البنفسجية من الشمس هي واحدة من الأسباب الرئيسية لسرطان الجلد ويمكن أن تؤثر على الأشخاص الذين لا يستخدمون واقي للشمس بشكل يومي.

2- سوء التغذية

إذا كان النظام الغذائي خال من الأطعمة الصحية والمغذية مثل الفواكه والخضروات، فخلايا الجلد ستصبح أضعف وذات مناعة أقل ضد هجوم الخلايا السرطانية، حيث أنها تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة المعروفة بأهميتها في منع عدد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الجلد.

3- تناول السكر بشكل كبير

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الأطعمة السكرية مثل الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية، وما إلى ذلك، على أساس منتظم، فإنها يمكن أيضا أن تكون واحدة من الأسباب الجذرية للإصابة بسرطان الجلد علاوة على أمراض الكلى والقلب والسمنة وتسوس الأسنان.

4- التدخين

من المعروف أن التدخين يسبب سرطان الرئة، لكن ليس هذا فقط، حيث أنه قد يسبب سرطان الجلد.

5- استخدام الهاتف المحمول كثيرا

أظهرت الدراسات البحثية أن الحفاظ على الهاتف المحمول بالقرب من جسمك فترة طويلة يمكن أن يسبب سرطان الجلد، حيث أن موجات الترددات المنبعثة من الهواتف المحمولة يمكن أن تؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية في الجلد.

6- استخدام الماكياج بشكل يومي

أظهرت بعض الدراسات أن استخدام منتجات الماكياج على أساس يومي يمكن أن تؤدي أيضا إلى سرطان الجلد، لاحتواء بعض منتجات الماكياج على مواد كيميائية سامة.