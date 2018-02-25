حيوي شهير يسبب مشاكل في القلب

واشنطن(صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ” FDA ” تحذيراً من عقار شهير من المضادات الحيوية، مؤكدة أنه قد يزيد من خطر مشاكل القلب والوفاة في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

ونتيجة لذلك أوصت الـ ” FDA ” الأطباء بتوخي الحذر قبل وصف هذا النوع من المضادات الحيوية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب.

حيث جاء هذا التحذير بناءًا على دراسة متابعة استمرت 10 سنوات للمرضى المصابين بأمراض القلب التاجية، حيث وجدت الدراسة زيادة غير متوقعة وغير مبررة في الوفيات بين مرضى القلب الذين أخذوا ” كلاريثروميسين ” لمدة أسبوعين.

ولم يتوصل الأطباء بعد لتفسير واضح لكيفية قيام عقار ” كلاريثروميسين ” بزيادة خطر وفاة مرضى القلب.

والجدير بالذكر أنه يتم استخدام المضادات الحيوية لعلاج العديد من أنواع الالتهابات التي تؤثر على الجلد والأذنين والجيوب والرئتين وأجزاء أخرى من الجسم.