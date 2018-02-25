شركة للأجهزة الإلكترونية في جدة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة للأجهزة الإلكترونية في مدينة جدة عن توفر وظائف خالية، لافتة إلى أن الوظائف للسعوديين فقط، وتشترط حسن المظهر، بينما لا تشترط الشركة الخبرة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي: موظف استقبال، وبائع معرض، مشيرة إلى أنها توفر راتب مغري للموظفين، بالإضافة لعمولات، كما يستفيد الموظف من تأمين طبي له ولعائلته.

ودعت الشركة الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]