الوحشية تنتصر في سوريا.. وتزايد أعداد القتلى يلقى استحسان حلفاء الأسد

دمشق(صدى):

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن حقيقة اللوحة الدامية الوحشية المتكونة في سوريا خاصة الغوطة الشرقية التي تشبعت أراضيها بدماء المدنيين وامتلأت أجوائها بصراخ الضحايا.

وأكدت الصحيفة أن الوحشية انتصرت في سوريا، حيث تخشى القوى الديمقراطية الدولية من مواجهة القوة بالقوة، مشيرة إلى المجازر التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيين بحق الشعب السوري وسكان الغوطة الشرقية المحاصرة بنيران البراميل المتفجرة والغارات الجوية منذ أسبوع.

وأوضحت أن تزايد أعداد القتلى السوريين ودمائهم المتناثرة أرضت روسيا وإيران بشكل يجعلهما لن يُعيدان النظر في دعمهم لنظام الأسد مرة أخرى، وأكبر دليل على ذلك رفض روسيا مجددًا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي دعى لوقف إطلاق النار في سوريا.

يُذكر أن موسكو استخدمت حق النقض ” فيتو ” ضد 11 مشروع قرار حول سوريا، متمسكة بحماية نظام الأسد ودعمه في استخدام الأسلحة الكيميائية داخل سوريا، بالإضافة إلى مشاركة قواتها في الهجمات على المستشفيات وغيرها من جرائم الحرب.