هازارد يواجه سانشيز في قمة تشيلسي واليونايتد

نواف السالم(صدى):

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، اليوم الأحد،عن تشكيلة فريقه لمواجهة تشيلسى، المقرر إقامتها اليوم في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالى..

حراسة المرمى: دى خيا

الدفاع: فالنسيا، يونج، سمولينج، ليندلوف.

الوسط: بوجبا، ماتيتش، ماكتومناى

الهجوم: لوكاكو، سانشيز، مارسيال.

وكان تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: كريستينسن، أزبلكويتا، روديجر

الوسط: ألونسو، كانتى، درينكووتر، موزيس

الهجوم: هازارد، ويليان، موراتا.