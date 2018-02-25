هازارد يواجه سانشيز في قمة تشيلسي واليونايتد
كشف جوزيه مورينيو، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، اليوم الأحد،عن تشكيلة فريقه لمواجهة تشيلسى، المقرر إقامتها اليوم في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالى..
حراسة المرمى: دى خيا
الدفاع: فالنسيا، يونج، سمولينج، ليندلوف.
الوسط: بوجبا، ماتيتش، ماكتومناى
الهجوم: لوكاكو، سانشيز، مارسيال.
وكان تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: كريستينسن، أزبلكويتا، روديجر
الوسط: ألونسو، كانتى، درينكووتر، موزيس
الهجوم: هازارد، ويليان، موراتا.
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