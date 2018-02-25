أطعمة تقلل وزنك وتحميك من السرطان

متابعات(صدى):

أثبتت دراسات حديثة أن الإصابة بالسمنة تزيد من فرص التعرض لـ12 نوعا من أمراض السرطان، كسرطان الرحم، والقولون، والمريء، والثدي والمعدة، ولذا أوصت الدراسات بضرورة التخلص من الوزن الزائد لتجنب الإصابة بمرض السرطان، خاصة في حالة تواجد تاريخ وراثي بالعائلة.

وللحد من الإصابة بمرض السرطان الناتج عن زيادة وزن الشخص، عليك تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تزيد من فرص القضاء على الوزن الزائد، وتعد علاج فعال في التقليل من الإصابة بمرض السرطان.

لذلك قدم الأطباء مجموعة من الأطعمة وهي :

1- مشروب الزنجبيل، من أهم المشروبات التي تعمل على إخماد الخلايا السرطانية، وتناوله باستمرار يقلل من نسبة الإصابة بالسرطان.

2- المشروم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، ويحتوى على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في تقوية الجهاز المناعي.

3- المكسرات، فتناول حفنة صغيرة منها يوميا يقوى المناعة ويحد من الإصابة بالسرطان، لأنها تحتوى على فيتامين ” سى ” الهام للجهاز المناعي.

4- الجزر من الأطعمة الغنية بفيتامين ” سي ” ، وبعض العناصر الهامة للجسم والتي تشعره بالشبع وتمده بالعديد من الفوائد.

5- الكرنب من الخضروات الشتوية الهامة لصحة الإنسان فيمكنك عمله كسلطة، وذلك للحصول على فوائده.

6- الجرجير، غنى بالحديد والعناصر الغذائية الهامة للجسم والتي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

7- الأسماك، غنية بالأوميجا3، والفسفور، فهذه العناصر تعد هامة لصحة الجسم وخاصة الجهاز المناعي، فينصح بتناولها مرتين في الأسبوع.

8- مشروب القرفة، تناوله مرتين في اليوم يقوي الجهاز المناعي ويقي من الإصابة بالأمراض وخاصة السرطان.