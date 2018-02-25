دراسة تؤكد ارتباط صحة الفم بالصحة العامة

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن جيل الألفية الثانية قد يكون ناجحًا في نواح كثيرة، ولكنهم يفشلون في تنظيف أسنانهم.

حيث قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 2000 شخص، وأظهرت البحوث أن 30٪ فقط من الأشخاص ينظفون أسنانهم مرة واحدة فقط في اليوم، أو أقل.

وأشار الباحثون إلى أن 62% من المجموعة خائفون جداً من زيارة طبيب الأسنان، ولكن الدراسات ربطت الاهتمام بنظافة الفم الجيدة بصحة الجسم، حيث أظهرت الأبحاث أن هناك العديد من الروابط بين صحة الفم والصحة العامة.

لذلك قدم الباحثون أهم 7 أسباب لتجنب طبيب الأسنان، وتشمل:

الخوف من العلاج المؤلم

الخوف من الألم بعد العلاج

الضوضاء من حفر الأسنان

التجارب السلبية السابقة

المخدر لن يعمل

أدوات طب الأسنان

الإحراج بسبب نظافة الفم