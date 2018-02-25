غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الشرقية عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين، وذلك في كل من الدمام والخبر وجدة.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف المتاحة هي:

Restaurant cashier-

-مسؤولة تنفيذ مبيعات

-ضابط جودة

-مسؤولة تنفيذ مبيعات

-مسؤولة تنفيذ مبيعات

Marketing Assistant-

Graphic designer-

Web developer- (مطور ويب)

-مساعدة إدارية – قسم المشاريع

-مصصم غرافيك

-سائق كرين

-سائق شاحنة

-بائع، مواد بناء

-بائع، مواد سباكة

-بائع، مواد كهربائية

-فني مختبر صناعي

-مسؤول علاقات حكومية وموارد بشرية

-مهندس سلامة

وأشارت إلى أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني لغرفة الشرقية عبر الرابط الآتي: هنا .