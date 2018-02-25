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غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة

غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الشرقية عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين، وذلك في كل من الدمام والخبر وجدة.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف المتاحة هي:

Restaurant cashier-
-مسؤولة تنفيذ مبيعات
-ضابط جودة
-مسؤولة تنفيذ مبيعات
-مسؤولة تنفيذ مبيعات
Marketing Assistant-
Graphic designer-
Web developer- (مطور ويب)
-مساعدة إدارية – قسم المشاريع
-مصصم غرافيك
-سائق كرين
-سائق شاحنة
-بائع، مواد بناء
-بائع، مواد سباكة
-بائع، مواد كهربائية
-فني مختبر صناعي
-مسؤول علاقات حكومية وموارد بشرية
-مهندس سلامة

وأشارت إلى أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني لغرفة الشرقية عبر الرابط الآتي: هنا .


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