5 أسباب رئيسية لتنميل أصابع القدمين

متابعات(صدى):

يشعر البعض بتنميل بأصابع القدمين، بين الحين والآخر، لدرجة قد تقيد حركتك لثوان معدودة، فما هي الأسباب وراء هذا الشعور، وهل يعد دليل ومؤشر على إصابتك بأمراض معينة.

تتلخص أسباب تنميل أصابع القدمين في 5 أسباب و هي:

1-الإصابة بمرض السكري.

2- مشاكل صحية في القطنية العجزية بالعمود الفقري.

3- التهاب عصب القدم.

4- ديسك الظهر.

5- خشونة القدمين.

و يستلزم علاج تنميل أصابع القدم، إجراء بعض الفحوصات الطبية لتحديد السبب مثل إشاعات على قطنية العجزية، مع معرفة التاريخ الصحي لمريض لمعرفة إصابته بمرض السكري، وقد يتطلب علاج المرض أدوية لتقوية الأعصاب، أو حقن موضعية في عصب القدم.