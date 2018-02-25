شاب ينجح في ابتكار أول منصة عربية متخصص في الحكومة الإلكترونية

نايف السالم(صدى):

نجح الشاب مبارك الدوسري، في ابتكار أول منصة عربية متخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية، وقد تم تدشين موقعها الرسمي على الرابط هنا .

وأوضح ” الدوسري ” ، أن المنصة تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي ودعم التحول الرقمي، من خلال بفتح المجال لذوي الخبرة لنشر ومشاركة خبراتهم ومعارفهم وتطويرها على إطار أوسع، وكسب خبرات في المقابل.

وأشار ” الدوسري ” ، إلى أن المنصة تهدف كذلك إلى الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات والمعايير المحلية والعالمية في مجال الحكومة الإلكترونية، وذلك لإثراء المعرفة وتأمين الخبرة للعاملين والمختصين بالمجال.

وتعتمد فكرة المنصة على قوائم المهام Checklist كخدمة أساسية خصصت للمساعدة في الترتيب والتذكير بالمهام والأعمال المطلوبة أو النقاط التي يجب مراجعتها أو التأكد منها.

ولفت ” الدوسري ” ، إلى أن المنصة توفر لمستخدميها نشر خبراتهم وأفضل ممارساتهم من خلال هذه القوائم التي يتم عرضها، وتكون مصنفة حسب الأقسام، كما تمكن المستخدم من حفظها والتعديل عليها واستخدامها بشكل خاص ومشاركتها مع فريق عمله، أو إعادة نشرها بشكل عام على مستوى المنصة.

وأوضح أن مميزات واجهة المنصة هي السهولة والوضوح فيمكن إضافة قائمة سريعة بالضغط على زر ” + قائمة جديدة ” الموجود أعلى الصفحة.

كما تتميز بسهولة كتابة وتحرير وحذف المهام وترتيب أولوياتها بتقنية السحب والإفلات، وتمكن المستخدم من تحديد المنجز من المهام بعلامة، فضلاً عن ميزة الحفظ التلقائي ومزامنة القوائم ومميزات غيرها.