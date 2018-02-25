كليات القصيم تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كليات القصيم الأهلية عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين في العديد من التخصصات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الكليات أن الوظائف المطلوبة هي:

– كلية طب وجراحة الفم والأسنان: طب أسنان، تركيبات، علم أمراض، علاج تحفظي، علاج لثة، علاج جذور، لافتة إلى أن الدرجة العملية المطلوبة ماجستير أو دكتوراة والوظائف للرجال والنساء.

– هندسة وعلوم الحاسب: هندسة حاسب، هندسة شبكات، علوم حاسب، علوم برمجيات، والدرجة العلمية المطلوبة ماجستير أو دكتوراة، كما أن الوظائف للرجال والنساء.

– العلوم الإدارية والإنسانية: قانون مدني، قانون تجاري، لغويات تطبيقية، لغويات نظرية، تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية أو أجنبية، ، والدرجة العلمية المطلوبة ماجستير أو دكتوراة، كما أن الوظائف للرجال والنساء.

ودعت الكليات الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، ورقم الهاتف: 0590354888