مؤشر السوق يغلق منخفضا

عادل الحربي (صدى):

اختتم مؤشر السوق جلسة، اليوم الأحد، متراجعًا بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 7493.63 نقطة بخسارة 21 نقطة، بينما أغلق مؤشر السوق الموازية ” نمو ” على ارتفاع.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات المؤشر الرئيسي اليوم أكثر من 3.1 مليار ريال، بعدد أسهم متداولة بلغ أكثر من 154 مليون سهم تقاسمتها 97 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 94 شركة فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وتصدر سهم ” مجموعة الحكير ” تراجعات اليوم بأكثر من 6^ عند 21.44 ريال، كما تراجع سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو 1% عند 74.30 ريال.

وأنهت أسهم كلًا من ” العربي الوطني، سامبا، البنك الأول، استثمار، وساب ” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و3 %، و كانت أسهم شركات ” مجموعة الحكسر، اكسترا، رعاية، العربي، ومبكو ” الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وفي المقابل تصدر سهم ” الصادرات ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 266.60 ريال، وسجل سهم ” المصافي ” أعلى إغلاق في نحو عام مرتفعًا بنحو 4% عند 36.70 ريال، كما صعد سهم ” أمانة للتأمين ” بأكثر من 9 %.

وكانت أسهم شركات كلًا من ” الصادرات, أمانة للتأمين, الفخارية, ثمار, والمصافي ” الأكثر ارتفاعًا, فيما كانت أسهم شركات ” دار الأركان, الإنماء، كيان السعودية, المصافي, وبترو رابغ ” الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” اليوم مرتفعًا 22.35 نقطة ليغلق عند مستوى 3070.12 نقطة, وسط بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 ألف سهم تقاسمتها أكثر من 228 صفقة.